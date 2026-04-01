El incendio en Losar de la Vera afecta ya a unas 600 hectáreas

Incendio de Losar de la Vera al amanecer de este 1 de abril. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en Losar de la Vera (Cáceres) afecta ya a una superficie estimada de 600 hectáreas, principalmente de matorral de alta montaña, aunque cabe destacar que el perímetro incluye islas de terreno no afectado.

En las labores de extinción trabajan medios del Plan Infoex y del Ministerio de Transición Ecológica y Demográfico, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En concreto, se encuentran en la zona siete unidades de bomberos forestales terrestres y cuatro helitransportadas; dos helicópteros ligeros, dos medios y uno pesado; cuatro aviones anfibios y un avión de coordinación, junto a un agente del Medio Natural y dos técnicos de extinción.

En la zona del incendio se han registrado estos días vientos de hasta 90 kilómetros por hora y los bomberos forestales trabajan en un paisaje abrupto de alta montaña, de muy difícil acceso y a altitudes de hasta 1.500 metros.

La previsión meteorológica anuncia para este miércoles vientos de menos intensidad que los tres días anteriores, lo que en principio ofrecerá "mejores condiciones" de trabajo para los medios aéreos, ha destacado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.