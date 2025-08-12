Un incendio obliga a confinar a parte de la población de Villar del Pedroso (Cáceres)

CÁCERES 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este pasado lunes en el término municipal de Navalmoralejo (Toledo) ha traspasado el límite de provincia y ha afectando a la localidad cacereña de Villar del Pedroso, lo que ha obligado a que, a media noche, una parte de la población fuese alejada de la zona de manera preventiva, mientras que el resto de los vecinos permanecieron confinados en sus domicilios siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes.

Asimismo, a las 02,30 horas se procedió al corte de varias vías de comunicación para garantizar la seguridad de los vecinos. De esta manera, la EX-387 está cortada al tráfico desde el cruce con la vía CC-432 hasta el límite provincial con Toledo.

La CC-432, también está cortada desde la localidad de Villar del Pedroso (Cáceres) hasta la carretera EX-387, así como la CC-433, que une las localidades de Valdelacasa de Tajo y Villar del Pedroso, ambas de la provincia cacereña. Esta vía fue reabierta a la circulación pasadas las 07,00 horas de esta mañana, según informa la Guardia Civil.

En la zona, situada en la comarca de La Jara en el este de la provincia cacereña, se encuentran trabajando varios agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Navalmoral de la Mata (Cáceres), junto a la incorporación en la mañana de este martes de agentes de la USECIC.