El incendio de Pinofranqueado afecta a unas 2.200 hectáreas y registra reactivaciones por pavesas en el oeste

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la reunión del Cecopi por el incendio de Pinofranqueado - JUNTA DE EXTREMADURA

Guardiola espera que el trabajo esta tarde pueda llevar a una evolución "favorable" del incendio y "poquito a poco" poder "pasar página"

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Pinofranqueado (Cáceres) afecta ya a unas 2.200 hectáreas, principalmente de pinar, si bien se trata de una cifra estimativa y cambiante.

Así, en su extinción trabajan este miércoles 244 efectivos y 24 medios aéreos, un dispositivo en el que participan la Junta de Extremadura, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias (UME), que aporta dos batallones, la Diputación de Cáceres, el Servicio de Prevención y Extinción de Castilla y León (Infocyl), Guardia Civil y Cruz Roja Extremadura.

En concreto, durante el día de hoy trabajarán en la zona 27 unidades de bomberos forestales (15 terrestres y 12 helitransportadas), 24 medios aéreos (16 helicópteros y ocho aviones anfibios), seis unidades de maquinaria pesada, cuatro agentes del Medio Natural y siete técnicos de extinción.

En total, 244 efectivos, según los datos aportados por la Junta de Extremadura, que ha decidido mantener la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) ante un fuego que ha obligado evacuar a unas 700 personas de diez alquerías de Las Hurdes.

Así se ha determinado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a la que ha asistido a las 15,00 horas de este miércoles la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

De igual modo, el dispositivo de emergencia tiene preparada una hipotética evacuación de Nuñomoral, que en este momento no está contemplado realizar, pero sí dispuesta por si la evolución del incendio lo aconsejara, ha explicado en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Ésta ha dado a conocer también que en la parte oeste del incendio, que "parecía estaba controlado", en esta mañana "ha habido reactivaciones por pavesas y se están formando pirocúmulos que al final hacen que los incendios tengan su propia meteorología y que son más difíciles de controlar por los profesionales".

En cuanto a la parte norte que es la parte del Gasco, ha indicado que "avanza favorablemente". "Parece que se puede ser un poco más optimista por ahí, y ahora esta tarde van a trabajar los efectivos especialmente en esa parte oeste que se ha reactivado y que nos preocupa", ha declarado Guardiola.

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