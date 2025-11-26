Un incendio en una vivienda en Herrera del Duque deja una mujer herida leve intoxicada por monóxido de carbono

MÉRIDA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 69 años ha resultado herida leve por intoxicación por monóxido de carbono tras un incendio en una vivienda registrado la pasada madrugada en Herrera del Duque (Badajoz), aunque no requirió traslado a un centro sanitario.

El suceso ha tenido lugar sobre las 03,45 horas en un inmueble en el número 36 de la calle Castillo de Puebla de Herrera del Duque, y como consecuencia del mismo se han registrado además daños materiales, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de bomberos de Herrera del Duque, una unidad medicalizada de emergencia del SES, y patrullas de servicio de la Guardia Civil.