Un incendio en una vivienda en San Vicente de Alcántara deja dos afectados por inhalación de humos

Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 10:15
BADAJOZ 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una vivienda de la localidad pacense de San Vicente de Alcántara se ha visto afectada por un incendio que ha tenido lugar sobre las 7,15 horas de este lunes, día 22.

Al lugar de los hechos se han trasladado patrullas de la Guardia Civil y efectivos de bomberos, según han informado fuentes de la Benemérita a los medios.

Las mismas fuentes han precisado que han resultado afectados un padre y su hijo, quienes han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz por inhalación de humo, aunque no revisten gravedad.

