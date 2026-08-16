El Infoex actúa este sábado en seis incendios forestales asociados a tormentas

Imagen de un rayo que ha originado un incendio en Siruela (Badajoz), a 15 de agosto de 2026. - PLAN INFOEX

MÉRIDA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medios del Plan Infoex han actuado este pasado sábado en seis incendios forestales asociados a la actividad tormentosa.

Todos ellos, según ha informado a través de sus redes sociales, presentaban una evolución favorable.

En concreto, los fuegos se han iniciado en los términos municipales de Tornavacas, Herrera del Duque, Guijo de Coria, Coria, Guareña y Siruela.