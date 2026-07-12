El Infoex da consejos para actuar en caso de incendio, entre ellos, seguir "siempre" las indicaciones de las autoridades

Archivo - Bomberos del Plan Infoex sofocan un incendio - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha compartido a través de sus redes sociales un decálogo de recomendaciones de seguridad sobre cómo actuar ante un incendio forestal y durante las labores de extinción.

La primera recomendación es la de atender "siempre" las instrucciones de las autoridades competentes, puesto que ellas son las que cuentan con la información y la experiencia necesaria para proteger a la población.

En segundo lugar, el Infoex recomienda también a la población que, en caso de incendio, se mantenga alejada de las zonas donde operan medios aéreos o terrestres, ya que la presencia de personas ajenas al operativo puede poner en peligro la vida de todos.

El Infoex explica que la manera de que la población colabore con los equipos de extinción es no obstaculizando los caminos, facilitando el acceso a las zonas de trabajo y permitiendo la recarga de agua.

Otro consejo es evitar tomar imágenes en la zona del incendio, ya que el ciudadano puede distraerse y perder la percepción de otros peligros. Relacionado con esto, el Infoex recomienda no utilizar drones, ya que su uso está prohibido y es incompatible con el trabajo de los medios aéreos, pudiendo provocar un accidente "grave" si se usa durante las labores de extinción.

El sexto consejo es no acercarse a las zonas de aterrizaje o carga de agua de medios aéreos. En este sentido, el Infoex -dependiente de la Junta de Extremadura- señala que la fuerza del viento generada por estas aeronaves pueden proyectar objetos peligrosos a gran distancia.

Además, en caso de que finalmente a una persona le sorprenda una descarga de un medio aéreo, el consejo es alejarse "de inmediato", pero "de forma ordenada y tranquila".

Igualmente, recomienda alejarse de las zonas del incendio, puesto que sin equipo y conocimientos "adecuados" el ciudadano podría quedarse atrapado, sufrir quemaduras o una intoxicación por humo.

Por último, el Infoex aconseja mantenerse informado a través de fuentes oficiales, evitando rumores o información no verificada, así como confiar en los profesionales, puesto que los equipos de emergencia están capacitados y coordinados para actuar de forma segura y eficiente.