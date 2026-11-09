El Infoex da por controlado el incendio de Valverde del Fresno (Cáceres)

Incendio declarado en Valverde del Fresno (Cáceres), a 8 de noviembre de 2026. - PLAN INFOEX
VALVERDE DEL FRESNO (CÁCERES), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por controlado el incendio forestal declarado este pasado domingo, día 8, en Valverde del Fresno (Cáceres).
Así, el incendio ha sido controlado, con el perímetro consolidado, a las 06,30 horas de este lunes, día 9, según informa el Infoex.
Cabe recordar que este pasado domingo llegó a ser activado el nivel 1 de peligro --desactivado posteriormente-- por posible afección a carreteras.