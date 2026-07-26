El Infoex da por estabilizado el incendio de Cuacos de Yuste (Cáceres)

Imagen del incendio declarado en Cuacos de Yuste (Cáceres), a 25 de julio de 2026, antes de darse por estabilizado. - PLAN INFOEX

PLASENCIA (CÁCERES), 26 (EUROPA PRESS)

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha dado por estabilizado el incendio declarado en Cuacos de Yuste (Cáceres).

Ha sido en la noche de este pasado sábado cuando el Infoex informaba de que ya no había frentes activos que hicieran avanzar el incendio, de manera que también se procedía a desactivar el nivel 1 de peligrosidad que se había declarado por posible afección del fuego a edificaciones aisladas.

Este fuego obligó, según informaron fuentes de la Guardia Civil, ha desalojar un campamento con 16 menores que se ubicaba cerca del Monasterio de Yuste.

Además, agentes del instituto armado recomendaron a los visitantes del mismo monasterio que permaneciesen dentro del recinto para no entorpecer las labores de extinción.