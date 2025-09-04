Los ingresos del sector hotelero en Cáceres suben un 1,8% en lo que va de año aunque bajan los turistas

Archivo - Turistas en la parte antigua de Cáceres en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector hotelero en Cáceres ha ingresado por habitación un 1,8 por ciento más entre enero y agosto de este año que durante el mismo periodo del año pasado. Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en su estadística sobre el sector turístico y, en concreto, sobre el dato ADR (Average Daily Rate) que mide el ingreso medio que cada hotel obtiene por habitación disponible.

El dato en la ciudad de Cáceres es de 51,72 euros por habitación entre enero y agosto, lo que supone un incremento del 1,8%, según ha indicado el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, quien ha explicado que, a pesar de que los datos del número de turistas y pernoctaciones han descendido "ligeramente" en lo que llevamos de año, la tendencia del turismo en Cáceres "es positiva".

"La ciudad experimentó récord de turistas el año pasado, en lo que llevamos de 2025 hay récord de turistas internacionales y los hoteles están ingresando más", ha señalado Orgaz , que ha defendido un turismo sostenible y sostenido, frente a quienes defienden un "turismo de bulto", que sólo se centra en el número de visitantes.

Orgaz ha indicado que "el número de visitas es limitado, porque si sólo subieran los turistas en Cáceres, en 2050 no cabríamos todos en la ciudad", ha dicho. No obstante, ha recordado que 2024 fue un año histórico para el turismo en la ciudad, con un 13% más de turistas que el año anterior y un 6% más de pernoctaciones.

Este año se ha producido récord de pernoctaciones de turismo internacional, con 1.837 pernoctaciones más que entre enero y julio del año pasado. Y en 2025 se ha producido también récord de pernoctaciones en un mes de abril, cuando se celebró la Semana Santa, con un 4 por ciento más.

Orgaz ha pedido "prudencia" a quienes sólo se fijan en el número de turistas para definir la salud del turismo en la ciudad. "Este equipo de Gobierno y esta concejalía de Turismo está trabajando intensamente en la promoción de la ciudad. Debo poner el ejemplo de la campaña Feel Cáceres. Una campaña completa y transversal de turismo para llevar una imagen moderna y atractiva de la ciudad a todo el mundo", ha dicho.

Y, por último, también ha recordado que dentro de unas semanas se celebrará el evento más importante del sector en la ciudad, Turespaña, convirtiendo a Cáceres en el centro del turismo en España.