Intérpretes ciegos protagonizan espectáculos de la programación Off del Festival de Mérida gracias a un acuerdo con ONCE

Impulso del teatro inclusivo entre el Festival de Mérida y la ONCE

Impulso del teatro inclusivo entre el Festival de Mérida y la ONCE - FESTIVAL DE MÉRIDA

MÉRIDA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y ONCE han firmado un convenio de colaboración para que el teatro y la cultura inclusiva estén presentes en la programación teatral del certamen, que en su 68 edición contará con dos propuestas escénicas protagonizadas por intérpretes ciegos.

Con la firma de este convenio, se establece que la ONCE asume el apoyo y la coordinación artística de la función del espectáculo "Caeci in Foro", de la compañía de teatro Homero de Sevilla, perteneciente a una de las Asociaciones Culturales apoyadas por la ONCE, y formada por personas ciegas y con discapacidad visual, que se podrá disfrutar el próximo día 13 de agosto en el Templo de Diana.

Por otro lado, también lo hará con el espectáculo "2500 años de Antígonas y Creontes", de la compañía de teatro Tiflonuba Teatro de Sevilla, perteneciente a una de las Asociaciones Culturales apoyadas por la ONCE, y formada por personas ciegas y con discapacidad visual, prevista para el día 29 de julio en la extensión del Festival de Mérida en el Teatro Romano de Regina.

El director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, y el director de Promoción Cultural, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte de ONCE, Ángel Luis Gómez Blázquez, presentaron este pasado miércoles ambas propuestas tras la firma del convenio.

También participaron en la presentación la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas y la concejala de Educación, Diversidad Funcional e Inclusión, Susana Fajardo.

Tanto Jesús Cimarro como el responsable de la ONCE valoraron esta colaboración como una necesidad para avanzar en la inclusión de las personas ciegas y con discapacidad visual y como una obligación de ofrecer una cultura para todos los ciudadanos independientemente de sus capacidades.

Cimarro hizo hincapié en que "el teatro y la cultura son accesibles e inclusivos si desde las instituciones y eventos como el Festival de Mérida se trabaja por ello". Añadió que seguirán empeñando sus esfuerzos y por eso, a este convenio se le suman diferentes acciones de accesibilidad que permiten acercar el Festival "a todos los públicos independientemente de tus capacidades físicas", indica el certamen en una nota de prensa.

Por su parte, Ángel Luis Gómez, el director de Promoción Cultural, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte de la ONCE, agradeció la oportunidad porque, "lo importante es la firma de este convenio que permite apoyo materiales, económicos y humanos para que nuestros actores y nuestras actrices puedan hacer lo que más les gusta, puedan hacerlo en igualdad de condiciones y, por supuesto, tener la oportunidad de participar en este tipo de festivales con tanta repercusión y prestigio artístico".