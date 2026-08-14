Investigadas cinco personas por la sustracción de 1.500 kilos de fruta en una explotación de Badajoz

Fruta intervenida - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Badajoz, ha instruido diligencias como investigados a cinco vecinos de la ciudad por la sustracción de 1.500 kilos de fruta en una explotación y su posterior venta clandestina en mercadillos y frutería.

También se han instruido diligencias al responsable de una frutería de Badajoz, quien supuestamente adquirió para su venta la fruta sustraída a sabiendas de su procedencia ilícita.

La actuación se inició tras la denuncia del encargado de una explotación agrícola de la comarca de Badajoz, quien relató a los agentes, que, desde principios de la presente campaña de recogida de fruta, le habían sustraído unos 1.500 kilogramos de peras, ciruelas o nectarinas, unas variedades especificas "claramente identificadas".

Además del perjuicio económico por la sustracción del producto, también se suman los daños causados en las en las vallas perimetrales y los propios árboles frutales durante la comisión de los hurtos.

En el desarrollo de la investigación, los agentes obtuvieron indicios para determinar que los autores controlaban la ausencia de trabajadores o encargados de la explotación, rompían la valla perimetral para acceder a las mismas y, tras sustraer el fruto, los vendían en mercadillos o a terceras personas.

Durante el desarrollo de la operación, ha sido clave la colaboración de la Policía Local de Badajoz, con la que se pudo sorprender a cinco de los supuestos autores de las acciones delictivas cuando intentaban vender clandestinamente el fruto sustraído en los mercadillos de la ciudad.

Esta clase de fruta, identificada como una variedad específica, también se localizó y recuperó cuando se exponía para su venta en una frutería de esta capital pacense, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa

Con todos los indicios obtenidos y la identidad de los supuestos autores del ilícito, el Equipo ROCA de la Guardia Civil en Badajoz les instruyó las correspondientes diligencias como presuntos autores de la sustracción la fruta perteneciente a la exploración agrícola.

Al responsable de la frutería, también se le instruyó diligencias como investigado por un delito de receptación, quien supuestamente a sabiendas de su origen ilícito, adquirió la fruta.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.