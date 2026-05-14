Investigado por un delito de odio tras proferir insultos racistas en un partido de fútbol sala en Jarandilla de la Vera

Cuartel de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha investigado a un hombre de 33 años como presunto autor de un delito de odio, tras proferir supuestos insultos racistas y xenófobos contra varios jugadores durante la celebración de un encuentro deportivo de fútbol sala en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera.

Los hechos tuvieron lugar durante un partido de fútbol sala de la categoría tercera regional absoluta, en el que un espectador insultó de manera reiterada a varios jugadores, lo que motivó la suspensión del encuentro por la imposibilidad del su normal desarrollo, tras lo que este comportamiento quedó reflejado en el acta arbitral.

A raíz de estos hechos, y de las denuncias presentadas por los jugadores, la Guardia Civil llevó a cabo una investigación que permitió identificar e investigar al supuesto autor de los insultos discriminatorios.

La actuación policial ha sido desarrollada en coordinación con la Fiscal Delegada de Delitos de Odio y Discriminación de Cáceres, según señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Cabe destacar que esta actuación está enmarcada en el Plan de Actuación de la Guardia Civil ante los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación, ante el que la Benemérita reafirma su "firme compromiso en la respuesta contra cualquier forma de discriminación e intolerancia", especialmente en el ámbito deportivo, donde deben prevalecer los valores de respeto, convivencia e igualdad.

Asimismo, anima a los ciudadanos a denunciar cualquier conducta de este tipo, contribuyendo así a su erradicación y a la protección de los derechos fundamentales de todas las personas.