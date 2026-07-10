Investigado un hombre por utilizar lazos prohibidos para la caza de conejos en Sierra de Montánchez

Elementos no autorizados para la caza de conejos - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha investigado a un hombre acusado de utilizar lazos prohibidos para la caza de conejos en la sierra cacereña de Montánchez.

Los hechos tuvieron lugar en una finca ubicada en la comarca de Sierra de Montánchez durante este mes de julio, en la que los agentes localizaron unos lazos "fabricados rudimentariamente con alambre", que consistían en un cable con un nudo corredizo, que carecía de freno o tope, el cual se cerraba cuando lo atravesaba un animal, quedando este atrapado por el cuello, el cuerpo o por una extremidad, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Se trata de un método de captura "masivo y no selectivo", que puede afectar de manera indiscriminada a especies cinegéticas, especies protegidas e incluso animales domésticos, provocando en muchos casos lesiones de gravedad y la muerte.

Estas artes prohibidas suponen una grave amenaza para la conservación de la fauna silvestre y ocasiona, a su vez, el sufrimiento de los animales, señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Dichas trampas habían sido instaladas en unos huecos creados previamente en la alambrada de cercado de la finca, con el fin de facilitar el paso de los animales para ser posteriormente capturados con los lazos instalados.

Ante estos hechos, los agentes indagaron acerca de la autoría de la instalación de estas prácticas hasta sorprender infraganti a un hombre que manipulaba los lazos, al que requerida la autorización para el empleo de métodos extraordinarios de control de especies cinegéticas, comprobaron que carecía de ésta.

Con las pruebas recabadas, los agentes investigaron al presunto autor de los hechos, a quien se le atribuye la supuesta comisión de un delito contra la fauna y la flora por emplear artes prohibidas en la captura de los animales y carecer de autorización.