Investigado un motorista por circular a 183 kilómetros por hora en una vía de 90 en La Albuera

BADAJOZ, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Badajoz por circular a 183 kilómetros por hora en una vía cuya velocidad establecida era de 90 en el término de la localidad pacense de La Albuera.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Badajoz captaron el pasado 21 de septiembre, en la carretera N-435, a esta motocicleta que duplicaba la máxima velocidad genérica establecida para la vía y este tipo de vehículo.

Ante estos hechos fue interceptado el vehículo y se instruyeron diligencias como investigado a su conductor, vecino de Badajoz, al considerarlo presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, en la que recuerda que la velocidad excesiva o inadecuada sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tráfico, así como causa concurrente en otros muchos.

"Respetar los límites de velocidad no es una opción, es una obligación de todos los conductores para proteger su vida y la de los demás", ha asegurado.