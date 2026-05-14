Investigado un vecino de Azuaga por matar a tres ovejas y herir a otra tras dispararles con una carabina de aire

Ovejas muertas - GUARDIA CIVIL

AZUAGA (BADAJOZ), 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un vecino de la localidad pacense de Azuaga por un presunto delito de maltrato animal, al matar a tres ovejas y herir a otra de gravedad al dispararles con una carabina de aire precomprimido.

Fue a mediados del pasado mes de abril cuando el propietario de una explotación ganadera ovina del término municipal de Granja de Torrehermosa, comunicó la muerte de tres ovejas del rebaño y la existencia de otra malherida.

Con la inspección ocular realizada en el lugar de los hechos, los agentes de la Guardia Civil pudieron constatar que los animales presentaban heridas en la cabeza compatibles con disparos de lo que pudiera ser un arma de fuego o similar.

De las gestiones practicadas, los agentes pudieron sospechar de un vecino de Azuaga, quien, además, estuvo cazando los pájaros existentes en el mismo paraje.

Así, al día siguiente se establecieron dispositivos de vigilancia en torno a esta explotación ganadera, en cuyas cercanías fue incerceptado este hombre portando un arma de aire pre-comprimido desenfundada, sobre el asiento delantero del vehículo que conducía.

Por este motivo, se le intervino la carabina y se le instruyeron diligencias por su presunta implicación en un delito de maltrato animal, proponiéndole para sanciones administrativas ante la autoridad competente por infracciones al Reglamento de Armas y a la Ley de Caza.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena.