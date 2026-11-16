Investigado por un vecino de Casas de Don Pedro por provocar cinco incendios forestales por rencillas vecinales

Agente del Seprona - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de la localidad pacense de Casas de Don Pedro, acusado de provocar de forma intencionada cinco incendios forestales en fincas de la zona debido a rencillas vecinales.

La investigación comenzó en marzo tras declararse u primer incendio forestal en el paraje 'El Regel', y que abarcó cuatro episodios posteriores en julio en 'Parideras de Abajo' y tres más en agosto y septiembre, de nuevo en 'El Regel', todos ellos dentro del término de Casas de Don Pedro.

Los incendios afectaron a dehesa, arboleda, monte bajo y pasto, y causaron preocupación por las proximidades de diferentes casas de campo de la zona, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

En el operativo de extinción, se requirió la intervención de agentes del Medio Rural, efectivos del Plan Infoex, Técnicos Coordinadores y diferentes patrullas de la Guardia Civil, así como camiones de bomberos, motobombas y vehículos todo terreno.

Tras el análisis del Informe Técnico de Causas, se pudo confirmar de manera concluyente que todos los incendios compartían un mismo patrón de intencionalidad, con una franja horaria concreta, sobre las 22,00 horas, por lo que se descartó cualquier origen accidental o natural.

Con el informe e "investigación prolongada y exigente" llevada a cabo por la Guardia Civil, han permitido vincular e identificar de forma directa a un vecino del municipio, quien provocó de forma continuada los incendios, supuestamente por rencillas vecinales.

Una vez localizado, en dependencias oficiales se le instruyeron las correspondientes diligencias, que fueron entregadas este presente mes en la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de instancia de Herrera del Duque.