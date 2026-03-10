Los investigados por la desaparición de Francisca Cadenas abandonan el cuartel en libertad y sin medidas cautelares

Sucesos.- El abogado de los investigados por la desaparición de Francisca Cadenas pide conocer "qué hay" contra ellos - EUROPA PRESS

ZAFRA (BADAJOZ), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los dos hermanos investigados en relación con la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) han abandonado en libertad esta tarde el cuartel de la Guardia Civil en Zafra donde eran llamados a prestar declaración, sin medidas cautelares, y con la disposición de seguir declarando y "colaborando" cuando se levante el secreto de sumario del caso.

De momento, esta tarde los investigados se han acogido a su derecho a no declarar "hasta que se le facilite algún elemento esencial con el que pueda defenderse al respecto", ha apuntado en declaraciones a los medios a la salida del cuartel el abogado de los mismos, José Duarte, quien en todo caso ha apuntado la voluntad de "seguir colaborando" una vez se levante el secreto de sumario.

"Estaban ya en libertad y siguen en libertad y no hay medida cautelar ninguna", ha apuntado Duarte, quien ha añadido que sus clientes --vecinos de Cadenas-- se mantienen en calidad de investigados y aceptarán, ha dicho, un registro en su vivienda si así lo estiman los investigadores de la UCO.

"Si los agentes entienden que hoy mismo, esta misma tarde, pueden acercarse al domicilio, las puertas las tienen abiertas", ha subrayado Duarte. "O sea que nosotros colaborar vamos a colaborar. Cualquier elemento que la UCO entienda que debe ser practicada se va a practicar, claro que sí", ha insistido.

