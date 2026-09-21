Investigados dos conductores implicados en sendos accidentes de tráfico mortales en la provincia de Badajoz

Siniestro A-5 - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos conductores como presuntos autores de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, implicados en sendos accidentes de tráficos (no relacionados entre sí) con dos fallecidos ocurridos en julio y agosto en la provincia de Badajoz.

Las investigaciones técnico-oculares, el análisis de vestigios y la reconstrucción de los hechos han sido determinantes para establecer la responsabilidad penal de los implicados en ambos siniestros viales, según explica la Guardia Civil en nota de prensa.

El primero de los accidentes tuvo lugar a mediados del pasado mes de julio en la autovía A-5, dentro del término municipal de Badajoz, cuando un vehículo articulado que conducía un vecino de Almendralejo, impactó contra una furgoneta dedicada al mantenimiento de carreteras que en esos momentos se hallaba parada en el arcén.

Como consecuencia de esta colisión, el conductor del furgón resultó con heridas de gravedad y falleció el operario que lo acompañaba.

El segundo siniestro tuvo lugar en agosto en la carretera N-523, también dentro del término municipal pacense, cuando un ciudadano francés que conducía un turismo realizó una maniobra de adelantamiento antirreglamentaria, que le hizo colisionar frontalmente contra otro vehículo que circulaba correctamente e implicando a un tercero.

Como consecuencia del fuerte impacto, un pasajero de su misma nacionalidad que lo acompañaba en el viaje perdió la vida, mientras que otra persona resultó herida de gravedad y cuatro más sufrieron lesiones de carácter leve.

Explica la Guardia Civil que a los dos conductores responsables de ambos, se le imputan los delitos tipificados en los artículos 142 y 152 del Código Penal, y se enfrentan a penas de prisión de 1 a 4 años por homicidio imprudente con vehículo a motor, además de penas accesorias por lesiones y la privación obligatoria del derecho a conducir de 1 a 6 años.

Ante la gravedad de estos sucesos, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil apela a la máxima responsabilidad al volante, y recuerda la obligatoriedad de respetar estrictamente la señalización circunstancial en zonas de obras, moderar la velocidad ante operarios y evitar cualquier distracción.

También incide en la necesidad de cerciorarse de la total visibilidad, distancia y señalización reglamentaria antes de iniciar cualquier adelantamiento y en especial en carreteras convencionales de doble sentido.