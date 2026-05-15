Investigan el robo de joyas de la patrona de Fregenal de la Sierra (Badajoz)

Imagen de la Virgen de los Remedios, patrona de Fregenal de la Sierra (Badajoz). - ASOCIACIÓN DE NTRA SRA MARÍA DE LOS REMEDIOS

FREGENAL DE LA SIERRA (BADAJOZ), 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este viernes el robo de joyas que portaba la patrona de Fregenal de la Sierra (Badajoz), la Virgen de los Remedios, supuestamente por parte de dos individuos jóvenes.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, el suceso ha tenido lugar sobre las 17,30 horas, cuando un familiar del ermitaño ha alertado de que se habían subido al camarín los presuntos ladrones y se habían llevado las joyas que tenía puestas, si bien la imagen no ha sufrido daños, según los primeros datos.

Ante ello, en el santuario se han personado los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como representantes de la Asociación de Nuestra Señora Santa María de los Remedios. Los agentes han iniciado las diligencias, con distintas pruebas y declaraciones.

Al respecto, según las primeras pesquisas, le han robado a la talla anillos, pulseras y una cruz que llevaba en el pecho, al tiempo que a la imagen del Niño Jesús que coge la Virgen no le han robado nada, según las primeras valoraciones.

Horas antes de los hechos el santuario acogía la celebración de la eucaristía por la festividad de San Isidro, con una procesión y posterior comida en una carpa a escasos metros, donde se han congregado unas 400 personas, que han concluido la celebración al ser alertados del robo.

Mientras, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa del municipio, Tina Rodríguez, ha expresado "el disgusto, tristeza y congoja" general entre los vecinos, a la vez que ha condenado "el atropello e insulto a lo más sagrado de los frexnenses".

Además, ha puntualizado que las joyas son de diario, "algunas muy antiguas", al tiempo que ha dado "las gracias a la Guardia Civil y la Policía Local, que de manera inmediata han acudido", y ha trasladado todo su "apoyo y cariño a la Asociación de Nuestra Señora Santa María de los Remedios que nos representa a todos y que tan bien trabajan por la Virgen". "Ojalá esto se resuelva pronto y quienes han profanado e insultado lo más grande de los frexnenses tengan su merecido", ha manifestado la alcaldesa.