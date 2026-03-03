Investigan a tres furtivos que atraían a los animales con comida para abartirlos en una finca de Zarza-Capilla

Armas intervenidas a personas por caza furtiva en una finca de Zarza Capilla - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias penales como investigados a tres vecinos de Zarza-Capilla, Cabeza del Buey y Peñalsordo como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna, al ser sorprendidos cazando de manera furtiva en una finca de la primera localidad pacense.

La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Herrera del Duque observaron a un vehículo sospechoso dentro del paraje conocido como Valle Prieto del término municipal de zarceño, un terreno acotado y catalogado como zona de caza limitada.

Los agentes observaron como el conductor esparcía alimento para animales por el terreno antes de abandonar la finca, lo cual despertó en los agentes la sospecha de que se pudieran estar llevando a cabo acciones de furtivismo ya que en esta propiedad no existe ninguna explotación ganadera a la que alimentar, indica la Guardia Civil en una nota de prensa.

Esto motivó que se instensificara la vigilancia en las inmediaciones que dio resultados pocos días después, cuando advirtieron la llegada de tres personas en dos vehículos. Según el relato de la Benemérita, mientras dos de ellos portaban escopetas y se ubicaban estratégicamente en paso de animales, otro guiaba a tres perros de caza que se adentraban en la maleza batiendo el terreno para espantar y atraer las piezas cinegéticas hasta los cazadores que ya se hallaban apostados para darles muerte. Los agentes percibieron "con claridad" la detonación de un disparo.

Los autores se ausentaron rápidamente del lugar pero fueron posteriormente localizados e identificados por los agentes. Se trata de un vecino zarceño, otro caputbovense y un peñasordeño, que carecían de autorización para el ejercicio de la caza en el terreno.

Personas que, en los días previos a la comisión de la acción delictiva, habrían estado proporcionando alimentos a los animales (acto preparación a la acción de la caza) con la intención de atraerlos al lugar y facilitar su caza.

Con las pruebas incriminatorias y tras intervenirles las armas de fuego, munición cartuchos-balas, así como un cuchillo de remate, se les instruyó diligencias como presuntos autores del delito relativo a la protección de la flora y fauna, al cazar de manera furtiva sin autorización, recogido en el artº 335 del Código Penal, que han sido entregadas en la Sección de Instancia y Tribunal de Instrucción de Castuera.