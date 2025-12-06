Irene de Miguel pide a "la gente con el corazón progresista se lance a las urnas" el 21D para "parar a las derechas"

21D.- Irene Montero plantea por qué PSOE, PP y Vox "celebran la Constitución, si luego no la cumplen" - UNIDAS POR EXTREMADURA

PLASENCIA (CÁCERES), 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas por Extremadura la Presidenta de la Junta, Irene de Miguel, ha pedido este sábado que el próximo 21 de diciembre "las urnas se llenen de dignidad y decencia", por lo que ha pedido a la gente "con el corazón progresista" que vote pare "parar a las derechas".

Así lo ha señalado Irene de Miguel en un acto celebrado en Plasencia, en el que también han participado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la eurodiputada de Podemos Irene Montero, y la coordinadora de IU Extremadura, Nerea Fernández.

En su intervención, Irene de Miguel ha pedido que "toda la gente con corazón de izquierdas, que se está pensando en no ir a votar, sabed que hay alternativa para parar a las derechas", en referencia a la confluencia electoral que lidera, de la que ha dicho que lleva muchos años "labrando" Extremadura" y que el 21 de diciembre "vamos a cosechar".

Así, De Miguel ha solicitado que toda la gente buena y honesta de Extremadura, "que no quiere una región donde impere la ley de la selva", acuda a votar.

"Estamos ante unas elecciones decisivas, y ya es hora de demostrar que Extremadura es una tierra soberana, que no se vende, que está cansada de tutelas de Madrid, y que está harta de ser una tierra de sacrificio", ha resaltado.

"Experimento fallido"

Además, la candidata de Unidas por Extremadura ha aprovechado la ocasión para hacer alusión al "aluvión" de líderes estatales que se están haciendo campaña en la región "con discursos alejados de nuestra tierra".

"Feijoo y Abascal se están jugando una partida de ajedrez, cuyo tablero es Extremadura, pero donde se juega es en Madrid", ha dicho De Miguel, quien ha lamentado la escasa autonomía de la líder popular, a la que ha tildado de "la mayor marioneta del PP".

Irene de Miguel ha asegurado que, precisamente, el Partido Popular ya ha admitido que las elecciones "les van a salir rana", ya que este pasado viernes "dijeron que este órdago que habían lanzado para conseguir la mayoría absoluta para no tener una región bloqueada nos les va a salir bien, y que tiene que gobernar la lista más votada", ha dicho.

"Hay que tenerlos gordos, cuando Guardiola no ganó y es presidenta garcias a Vox", ha afirmado De Miguel.

Finalmente, De Miguel además ha señalado el incumplimiento que las derechas realizan constantemente de la Constitución, como el derecho a la vivienda o el principio de una fiscalidad justa, tras lo que ha señalado que no sabe "para qué la defienden tanto, si luego no la cumplen".