El IV Circuito de Aficionados de Tenis 'Ciudad de Zafra' se celebrará del 25 al 27 de septiembre

ZAFRA (BADAJOZ), 19 (EUROPA PRESS)

Zafra acogerá del 25 al 27 de septiembre el IV Circuito de Aficionados de Tenis 'Ciudad de Zafra', dentro del Programa de la Feria Internacional Ganadera y Tradicional de San Miguel.

La competición reunirá a entre 80 y 100 tenistas, desde las categorías sub-6 y sub-8 hasta los veteranos de más de 50 años. Los niveles que se realizarán son de iniciación e intermedio y serán puntuables para diferentes rankings nacionales e internacionales. El torneo se celebrará en las pistas de tenis de la ciudad deportiva.

Se trata de una actividad organizada por el Club de Tenis de Zafra, a través de la Real Federación Española de Tenis y la Federación Extremeña de Tenis. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zafra, el Servicio Municipal de Deportes y la Diputación de Badajoz, según ha informado el propio consistorio zafreño en un comunicado.

Las personas interesadas en inscribirse deberán contar con licencia federativa para poder participar en este circuito de aficionados. La inscripción se cerrará el 23 de septiembre y tiene un precio de 10 euros, tanto para niños como para adultos.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zafra, Javier Domingo Jaramillo, ha destacado el amplio programa deportivo que se viene desarrollando en la 'preferia', entre las que se encuentra esta competición, y ha deseado que esta cuarta edición sea "un éxito". Asimismo, ha puesto en valor los beneficios de la práctica deportiva y la importancia de fomentar este tipo de actividades.

Por su parte, el presidente del Club de Tenis de Zafra, Miguel Ángel Iglesias, ha destacado la importancia de acoger de nuevo este torneo en la ciudad y se ha mostrado satisfecho de la participación. Como principal novedad de esta edición, el torneo ha obtenido la máxima puntuación para los diferentes rankings, una consideración que, según ha explicado, responde a "la calidad" del evento.