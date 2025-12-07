Jarandilla de la Vera concede el 'Escobón de Oro' al cantante Alejandro Sanz

El alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo Acuña, entrega el 'Escobón de Oro' a Manuel y Pepa, tíos del cantante Alejandro Sanz, en el Museo de los Escobazos de la localidad cacereña - AYUNTAMIENTO DE JARANDILLA DE LA VERA

JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES), 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Jarandilla de la Vera ha distinguido este domingo al cantante Alejandro Sanz con su 'Escobón de Oro', galardón con el que reconoce la labor del artista llevando el nombre del pueblo allá donde va.

"Alejandro Sanz lleva en Jarandilla de la Vera cerca de 20 años. Se compró aquí una casa, prepara sus giras en el pueblo, tiene a gente de la localidad trabajando en su finca... Es un vecino más", ha destacado en declaraciones a Europa Press el teniente de alcalde y concejal de Turismo Pablo Miguel López Sánchez.

De la recogida del premio, en un acto celebrado este domingo en el Museo de los Escobazos, se han encargado Manuel y Pepa, tíos del artista que pasan todo el año en el pueblo y son considerados "dos jarandillanos más", según ha asegurado López.

El propio Sanz, que se encuentra actualmente promocionando su nuevo disco, ha agradecido en un vídeo publicado en redes sociales este pasado sábado que haya sido distinguido con el 'Escobón de Oro', al tiempo que ha asegurado que en Jarandilla de la Vera ha encontrado "un remanso de paz" y "un montón de amigos".

