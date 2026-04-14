Javier Cercas, Isabel San Sebastián y el poeta Juan Carlos Mestre estarán en la XXVI Feria del Libro de Cáceres

CÁCERES, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor extremeño Javier Cercas, Isabel San Sebastián, Miguel Ángel Aguilar, Alicia Vallina y el poeta Juan Carlos Mestre son algunos de los autores que participarán en la XXVI Feria del Libro de Cáceres, que se celebra en el Paseo de Cánovas del 21 de abril al 2 de mayo, con casetas renovadas que acogerán la veintena de expositores, nueve de ellos ocupados por librerías de la ciudad.

Se trata de una cita que organizaba la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca) pero que, en esta ocasión, la ha organizado directamente el ayuntamiento ante la situación de la entidad, que se encuentra en un proceso de análisis de la situación económica y financiera.

Con un presupuesto de 45.000 euros de las arcas municipales, y el apoyo de otras instituciones como la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres o la entidad bancaria Cajalmendralejo, se ha diseñado un programa que incluye 24 presentaciones de libros, actividades para todos los públicos y más participación del sector editorial.

Se trata de un nuevo modelo organizativo "con el objetivo de reforzar y mejorar esta cita cultural de referencia en la ciudad", ha indicado el concejal de Cultura, Jorge Suárez, que ha presentado este martes la cita literaria junto a la directora de Fomento de la Lectura de la Junta de Extremadura, Míriam Navas, y la jefa del Área de Cultura de la Diputación de Cáceres, Ada Salas.

"Esta edición consolida un crecimiento significativo respecto a años anteriores, además de una programación complementaria que incluye talleres, actividades infantiles, cuentacuentos y propuestas culturales para todos los públicos", ha explicado el concejal.

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