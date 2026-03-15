Jerez de los Caballeros acoge este jueves 19 de marzo una jornada por el Día de los Derechos del Consumidor

MÉRIDA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) y el Consorcio Extremeño de Atención al Consumidor celebrarán este jueves, 19 de marzo, una jornada conmemorativa por el Día Mundial para la Defensa de los Derechos de las Personas Consumidoras, que se celebra el 15 de marzo.

Durante la jornada, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, de la Mancomunidad Sierra Suroeste y de los centros educativos, se realizarán talleres, charlas informativas, un desayuno saludable y actividades de ocio y dinamización, entre otras.

A través de un comunicado remitido este domingo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, el Incoex -dependiente de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura-, destaca la importancia de garantizar a la ciudadanía una información "veraz" y facilitar protección frente a "prácticas desleales en un mercado cada vez más digital y complejo".

La Junta subraya la necesidad de prestar "especial atención" a colectivos vulnerables como menores de edad, personas mayores, personas con discapacidad y población rural, que pueden verse más afectados por la brecha digital.

El Incoex recuerda también que la región cuenta con servicios gratuitos de información, orientación y defensa en sus oficinas de Badajoz, Cáceres y Mérida, así como en la red de oficinas mancomunadas del Consorcio Extremeño de Atención al Consumidor.

Además, el organismo dispone de mecanismos como la mediación y el arbitraje de consumo para resolver conflictos en esta materia.