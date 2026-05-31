Jerez de los Caballeros muestra su identidad cofrade en la Magna Mariana en homenaje a su patrona

Jerez de los Caballeros celebra una Procesión de la Magna Mariana en honor de su patrona, la Virgen de Aguasantas, a 30 de mayo de 2026. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 31 (EUROPA PRESS)

Jerez de los Caballeros ha puesto de manifiesto su identidad cofrade con la celebración este pasado sábado de la Procesión Extraordinaria Magna Mariana que se ha celebrado con motivo del centenario del patronazgo de la Virgen de Aguasantas.

La Virgen fue la primera en salir a las calles de Jerez de los Caballeros, desde la Iglesia de Santa Catalina, a plena luz del día, en una jornada calurosa que elevó el esfuerzo para la organización y desarrollo de la procesión, que ha contado con la implicación de la Junta de Cofradías, la Hermandad de Nuestra Señora de Aguasantas, la Parroquia y el ayuntamiento de la localidad.

Junto a la patrona, procesionaron Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Encarnación, María Santísima de la Amargura, Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Señora del Silencio, María Santísima de la Esperanza Macarena y Nuestra Señora de los Desamparados.

Todas las imágenes se dirigieron al punto final del recorrido, la Plaza de España, donde hicieron una reverencia a Nuestra Señora de Aguansantas, que ocupaba un lugar principal en la plaza junto al cuerpo de autoridades encabezado por el alcalde, Raúl Gordillo; el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez; la concejala de Semana Santa, Estela Guzmán, el presidente de la Junta de Cofradías, Francisco Martínez; la presidenta de la Hermandad de Nuestra Señora de Aguasantas, Isabel Valle; y el párroco, Antonio María Rejano, quien leyó una oración ante cada una de las imágenes protagonistas del acto central.

Una comitiva integrada por miembros de cada cofradía acompañó a su imagen junto a un grupo de acólitos, capataces y costaleros. Hermandades de otras localidades también estuvieron presentes en la celebración.

Por último, la bandas que pusieron sones a la procesión fueron la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros, la Banda de Música 'Abel Moreno' de Encinasola, la Banda 'Guzmán Ricis' de Barcarrota, la Asociación Músico-Cultural 'In crescendo' de Villafranca de los Barros y la Banda de Música de Talavera la Real.