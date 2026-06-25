Jerez de los Caballeros rememora su pasado de leyenda con el XXIII Festival Templario del 9 al 12 de julio

Cartel del Festival Templario de Jerez de los Caballeros - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Jerez de los Caballeros se prepara para rememorar uno de los capítulos más importantes de su historia con la celebración de la XXIII edición del Festival Templario, Fiesta de Interés Turístico Regional, que tendrá lugar del 9 al 12 de julio.

La cita invitará a vecinos y visitantes a disfrutar de la cultura, el patrimonio y el atractivo turístico de uno de los pueblos más bonitos de España, con una amplia oferta de actividades pensadas para todos los públicos.

Entre los principales atractivos del festival volverán a destacar la representación teatral 'En el nombre de Jerez', la ceremonia de ordenación templaria y el tradicional Mercado de las Tres Culturas, que se desarrollará en sus tres escenarios habituales y que continúa abierto a la participación de puestos de artesanía.

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