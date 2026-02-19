Unas jornadas académicas conmemoran en Cáceres el centenario del nacimiento del escritor extremeño José María Valverde

Inauguración de las jornadas académicas con motivo del centenario del nacimiento del escritor extremeño José María Valverde - UEX

CÁCERES 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Extremadura (UEx) ha organizado unas jornadas académicas que conmemoran el nacimiento del escritor extremeño José María Valverde, y que tienen lugar este jueves y viernes en la Facultad de Filosofía y Letras del campus de Cáceres, con la participación de profesores y escritores que quieren rendir un homenaje al que fue Premio Nacional de Poesía en 1949.

José María Valverde Pacheco nació en Valencia de Alcántara en enero de 1926 y murió en Barcelona el 6 de junio de 1996, dejando una gran obra bibliográfica. Fue poeta, filósofo, crítico literario, historiador de las ideas, traductor y catedrático español.

Para rememorar su legado, los profesores de la UEx Gabriel Moreno y Luis Javier Conejero, también naturales de la localidad cacereña de Valencia de Alcántara, han organizado estas jornadas como complemento al congreso que se celebró el 26 y el 27 de enero, con el título 'Encuentro y jornada en honor al centenario de José María Valverde. El poeta, el traductor, el escritor'.

Estas jornadas académicas cuentan con destacados nombres de la cultura y de las letras españolas para analizar de manera integral su obra, especialmente poética y traductora.

José María Valverde fue un humanista integral que abordó la teoría de la estética y la teoría del lenguaje y la literatura como disciplinas predominantes. Ejerció como profesor en la Universidad de Barcelona y por cuestiones políticas, al solidarizarse con sus compañeros, profesores universitarios que fueron expulsados de la universidad, renunció a su cátedra y se vio obligado al exilio.

"Fue un crítico literario y un teórico de la literatura, quizá el principal del siglo XX en España junto a Martín de Riquer. Valverde y Riquer elaboraron y publicaron la obra Historia de literatura universal. Desde Homero hasta el siglo XX hicieron un análisis y una retrospectiva de todas las grandes obras de la literatura", ha explicado Gabriel Moreno.

TRADUCTOR DEL ULISES DE JAMES JOYCE

También se le conoce por ser un virtuoso traductor. Tradujo, entre otras, las obras de Shakespeare y el Ulises de James Joyces, que constituye su gran traducción al castellano. El director del congreso Luis Javier Conejero ha destacado la "precisión y belleza con las que trata las traducciones". "Traducir implica reescribir una memoria cultural y es lo que consigue José María Valverde", ha puntualizado.

En el acto inaugural, el decano del centro universitario cacereño, José Luis Oncins, ha reivindicado la complejidad de la traducción del Ulises de Joyce. Ha subrayado en su intervención que "Valverde nunca ha abandonado la Facultad de Filosofía y Letras gracias a la labor de los compañeros y profesores del centro en los distintos proyectos que se han desarrollado". "Es inabarcable", ha sentenciado.

La vicerrectora de Extensión Universitaria, María Teresa Terrón Reynolds, ha manifestado su satisfacción por "traer al presente la figura de Valverde a los más jóvenes", al que calificó "como una persona comprometida con sus convicciones que le llevaron al exilio". Ha agradecido el esfuerzo a todas las instituciones implicadas. En el acto inaugural también ha participado el concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez Moreno.

Una de las iniciativas que se han puesto en marcha en la región para reivindicar la figura de este ilustre escritor de orígenes extremeños, la ha llevado a cabo la Unión de Escritores Extremeños que ha creado el Aula Literaria José María Valverde.

Este homenaje se completa con una exposición de las principales obras de José María Valverde, que se pueden ver en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras del campus cacereño.