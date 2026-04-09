Las Jornadas Profesionales de la Música reunirán en Mérida a casi 300 agentes del sector y ofrecen 18 actuaciones

Presentación de la X edición de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM). - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de las Jornadas Profesionales de la Música se celebrará los días 15, 16 y 17 de abril en Mérida, donde se reunirán cerca de 300 agentes del sector, con 18 actuaciones en directo, seleccionadas entre más de 200 propuestas artísticas, además de otras 18 presentaciones ante programadores y agentes del sector en formato 'pitching'.

La cita, que se desarrolla en diferentes espacios escénicos como el Centro Cultural Alcazaba, el Templo de Diana, el Centro Cultural Santo Domingo y el Teatro María Luisa, está organizada por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX) y el Centro de las Artes Escénicas y la Música de Extremadura (CEMART), cuenta con una previa este sábado, día 11, la Youth MUM, impulsada por el Instituto de la Juventud de Extremadura.

El programa contempla 18 showcases de 25 minutos con artistas de Extremadura, del resto de España y del ámbito internacional, seleccionados entre más de 200 propuestas. Entre ellos se encuentran nombres como Chloé Bird, Esther Merino, Musgö, Gilipojazz, Carmencita Calavera, Asteria Ensemble o Cardamon Trío, que actuarán en diferentes enclaves de la ciudad, informa la Junta en una nota de prensa.

La programación se ha presentado este jueves, con la asistencia de la consejera de cultura de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, la vicepresidenta de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez, y la presidenta de la Asociación de Gestores y Gestoras Culturales de Extremadura (AGCEX), Carmen Hernán.

Junto a los conciertos, la MUM incluye encuentros profesionales orientados a la formación, el debate y el intercambio de experiencias, como el taller sobre la integración de la lengua de signos en los espectáculos o la mesa sobre internacionalización de artistas en Europa y Latinoamérica.

El programa incorpora además espacios de encuentro comercial y networking, con sesiones de 'pitchings' en las que los proyectos seleccionados podrán presentarse ante programadores y agentes del sector, favoreciendo así oportunidades de contratación.

Como antesala de las jornadas, Youth MUM se celebrará el 11 de abril con una programación específica dirigida a jóvenes talentos de entre 16 y 35 años, que combinará formación, asesoramiento profesional y actuaciones en directo con acceso gratuito.

La MUM 2026 está organizada por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX), en colaboración con el CEMART de la Junta de Extremadura, y cuenta con el apoyo de las diputaciones provinciales, el Ayuntamiento de Mérida, el Instituto de la Juventud de Extremadura, el Ministerio de Cultura, Extremadura Avante y Fundación CB.

IMPULSO AL TALENTO MUSICAL

En la presentación del evento, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha subrayado que la MUM se consolida como una "herramienta clave para impulsar el talento musical extremeño y proyectarlo más allá" de las fronteras extremeñas.

Bazaga ha destacado que la MUM cumple diez años "construyendo un espacio de encuentro, crecimiento e intercambio para el sector musical", y ha remarcado que esta edición supone un salto cualitativo al reforzar su dimensión internacional y abrir nuevas oportunidades para los artistas de la región.

La consejera ha incidido en que la cultura, y en particular la música, constituye "un motor económico y social para Extremadura", y ha reiterado el compromiso de la Junta con la profesionalización del sector, el impulso del talento emergente y la creación de oportunidades para la internacionalización.

La jornada de este sábado, centrada en jóvenes creadores, tiene un carácter formativo y nace con el objetivo de acompañar a las nuevas generaciones de jóvenes músicos en sus primeros pasos profesionales y facilitar su conexión con la industria musical.

Los datos que deja esta cita evidencian "la capacidad de atracción de la MUM y el interés creciente de la industria musical por este encuentro", subraya Bazaga.

En este sentido, la consejera ha indicado que uno de los principales avances de esta edición es el refuerzo de su proyección internacional. Gracias a la colaboración con Extremadura Avante, la MUM acogerá una misión comercial inversa con la participación de promotores procedentes de México, Perú, Colombia, Brasil, Francia y Dinamarca, lo que permitirá generar nuevas oportunidades de negocio y visibilidad para los artistas extremeños en mercados internacionales.

La consejera ha puesto en valor el recorrido de estas jornadas en la última década, en la que han participado más de 1.200 profesionales y se han programado más de 150 conciertos, consolidándose como un punto de encuentro clave para el sector musical a nivel nacional e internacional.

Asimismo, ha destacado el carácter abierto de la MUM, que combina su vertiente profesional con una programación accesible a la ciudadanía, llevando la música a espacios emblemáticos de Mérida como el Templo de Diana, el Teatro María Luisa, la Plaza de España o el Centro Cultural Alcazaba.

MÉRIDA, UN GRAN ESPACIO ESCÉNICO Y CULTURAL

Por su parte, el alcalde de Mérida ha destacado que la cita "como siempre, llenará la ciudad de múltiples conciertos, exposiciones, mesas de trabajo". En este sentido, ha dicho que para el ayuntamiento, el objetivo de potenciar estas actividades es posicionar a la ciudad como un "gran espacio escénico y cultural" con el apoyo a iniciativas como estas jornadas.

"Este es el gran compromiso de esta ciudad, poner todo lo mejor de lo que disponemos para servir de encuentro y ofrecer la mejor de las experiencias tanto a los extremeños como a los que nos visitan, como va a pasar con esta MUM 2026 en la que disfrutaremos con la mejor música en el mejor de los espacios", ha remarcado.