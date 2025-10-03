José Manuel Hernández Mogollón, nuevo decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la UEx

MÉRIDA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático del Departamento de Dirección de Empresas y Sociología, José Manuel Hernández Mogollón, ha tomado posesión este jueves del cargo como decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura.

Sucede al frente de la dirección del centro cacereño al profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, José Luis Coca Pérez, que ha permanecido como decano los últimos dos mandatos.

José Manuel Hernández Mogollón ha manifestado en el acto de toma de posesión que pretende mejorar la vida universitaria del centro combinando "calidad y calidez" y ha destacado la oferta formativa de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, con más de 50 años de historia, que "ha sido determinante en el desarrollo de la región". "La oferta de titulaciones es atractiva, competitiva y con mucho futuro", ha destacado.

El decano saliente, José Luis Coca, ha dado las gracias por estos nueve años a los diferentes equipos rectorales con los que ha trabajo y a todos los que forman parte de la facultad por el apoyo y por los logros alcanzados, que se han logrado siempre en contacto con la sociedad.

Las palabras del rector, Pedro Fernández Salguero, han cerrado el acto de toma de posesión. Fernández ha agradecido a José Luis Coca su compromiso y dedicación y ha subrayado que la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo "es el único centro de la Universidad de Extremadura que imparte Turismo, área muy importante para potenciar en la región, junto con el resto de titulaciones", además de abogar, por último, por trabajar de manera conjunta en un entorno cada vez más competitivo.

(Más información en Europa Press)