José Sacristán, Juan Valderrama, Santiago Auserón y el Gran Circo de China pasarán por el Gran Teatro de Cáceres

Presentación de la programación del Gran Teatro de Cáceres hasta el 7 de diciembre - EUROPA PRESS

Se han programado cuarenta actividades de música, humor, danza, y galas de diferentes certámenes hasta el 7 de diciembre

CÁCERES, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

José Sacristán, Juan Valderrama, El Gato con Jotas, Santiago Auserón y el Gran Circo Acrobático de China pasarán por el Gran Teatro de Cáceres en esta nueva temporada, que ha programado unas cuarenta actividades de teatro, humor, magia, danza y propuestas familiares, hasta el 7 de septiembre, "siempre con una apuesta clara por el talento extremeño y nacional y por mantener el Gran Teatro como un espacio vivo y dinámico".

Así lo ha indicado la directora Marisa Caldera en la presentación este viernes de la programación de otoño, que ha tenido lugar en una rueda de prensa con la asistencia de la consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga; la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez.

Un Gran Teatro que mira ya al año que viene, concretamente al 23 de abril, cuando se conmemorarán los cien años desde su inauguración en 1926. Pero mientras llega esa fecha, la programación comienza el viernes día 19 de septiembre dentro del Festival Movie Tone "con un concierto que promete ser potente y lleno de energía" con Lady Dog, una banda cacereña de heavy metal que será la encargada de abrir la temporada.

El fenómeno de folk 'El Gato con Jotas', actúa el 26 de septiembre con todas las entradas vendidas y será el pase para el ciclo de 'Los jueves al son', que en ediciones anteriores ha colgado el cartel de entradas agotadas en casi todas las ediciones. Este año se contará con las actuaciones de Miriam Cantero, Niño Índigo, KMKR, Mala Sangre y Mind Traveller.

No faltarán los monólogos que llegarán el sábado 27 de septiembre con el espectáculo de Álex O'Dogherty denominado 'Palabras Mayores' y en octubre, el domingo día 5, con Dani Mateo, que presentará su show '¿Por qué no te callas?, "repleto de humor y de ironía", ha explicado Caldera.

La música volverá a sonar con fuerza en este trimestre y como novedad se celebrará un concierto de Candleligth, con dos pases, el primero tributo a Coldplay y el segundo a The Beatle, con el escenario decorado únicamente por velas.

El 14 de noviembre habrá una velada con Monserrat Martí Caballé, que es la hija de Monserrat Caballé y que irá acompañada por el barítono Luis Santana, una de las voces más versátiles del panorama lírico español, que ofrecerá un repertorio de óperas, zarzuelas y canciones españolas.

También se subirá al escenario el cantante de Radio Futura, Santiago Auserón, que va a presentar el 14 de noviembre su nuevo trabajo musical 'Nerantzi', y el día siguiente, el sábado 15, el grupo Acetre llegará con su espectáculo 'Cantos veniales', además del musical 'Extremadura Gitana' (domingo 16 de noviembre), protagonizado por Salomé Pavón, conmemorando los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España.

"Y, por supuesto, no faltará el compromiso social y celebraremos como otros años la gala Cantautaria solidaria. Para el público familiar hemos preparado espectáculos de Burbujas Mágicas, que será el día 26 de octubre, y el musical Blippi, el 23 de noviembre, que llegará al teatro de la mano de la compañía Fantasy Word, "combinando diversión, educación y mensajes".

Los espectáculos de magia están también en la agenda con el mago extremeño Sergio Barquilla que "traerá un espectáculo lleno de magia, luz y acción, pensado para toda la familia", el sábado 8 de noviembre. El Gran Circo Acrobático de China, el sábado 22 de noviembre, con más de 30 artistas en escenas y muchos de ellos procedentes del Circo del Sol, "será, sin duda, una experiencia visual y artística de altísimo nivel", ha indicado Caldera.

La escena teatral también estará presente este trimestre. El 4 de octubre, la compañía X3 Producciones cerrará su gira nacional con la obra 'Querida Amiga', justo donde la comenzó, en el Gran Teatro, donde también se podrá disfrutar del humor gestual y absurdo de Spasmo Teatro con su espectáculo 'Galerías Tonterías', y regresa la segunda temporada de 'No me toques el cuento' de la compañía Teatroz.

El grande de la escena José Sacristán, que protagoniza la obra 'El hijo de la cómica', pisará las tablas cacereñas el sábado 29 de noviembre para contar "una historia de memoria, esperanza y supervivencia". Y el teatro cacereño se reafirma también como escenario de la creación extremeña con la celebración del Festival FATEX de Teatro Amateur que traerá propuestas como 'Pésame, pésame mucho' y 'Un cadáver a las diez'.

El Gran Teatro será también la sede de otros certámenes de producción externa como la décimo cuarta edicón del Festival de Cine de Terror, Fanter Film Festival; la sexta edición de Plena Moon y, este año, por primera vez acogerá la Gala Drag y los Premios Tacón (18 de octubre), un evento que organiza la compañía Cuidadoqueteveo, o los Premios de la Moda, que lucirán pasarela el 15 de octubre.

Y dentro del ámbito del flamenco se celebrará una nueva edición del Festival de las Minas de Aldea Moret, una cita fundamental para el cante extremeño. La Orquesta de Extremadura (OEx) también vuelve al escenario de la calle San Antón con un concierto el 10 de octubre.

"Con todo esto desde el Gran Teatro seguimos construyendo una programación sólida dinámica, pensada para el disfrute del público, el crecimiento del talento artístico y el impulso a la cultura de Cáceres", ha indicado Marisa Caldera.

BIENAL VARGAS LLOSA

Por su parte, la consejera de Cultura y presidenta del Consorcio Gran Teatro de Cáceres, Victoria Bazaga, ha destacado la celebración del VI Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que se celebra por primera vez en España, del 22 al 25 de octubre, y que tendrá como una de sus sedes el Gran Teatro cacereño.

Durante cuatro días, el teatro y la ciudad acogerán debates, encuentros con escritores y la entrega del prestigioso premio a la mejor novela en español de los últimos dos años. "La Bienal sitúa a Extremadura en el mapa internacional de la literatura y proyecta a Cáceres como referente cultural", ha destacado la consejera.

La programación "es un mosaico cultural abierto a la ciudad y a sus visitantes" y "cada función es una oportunidad para vivir la cultura como un espacio de encuentro", ha apuntado la consejera, que también ha destacado la vuelta de la Orquesta de Extremadura al escenario del Gran Teatro tras varios años de ausencia. Bajo el título 'Danzas sobre la nieve', la formación interpretará obras de Borodín, Stravinski y Chaikovski.

La diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín, ha señalado que la programación del Gran Teatro para la nueva temporada "refleja una enorme vitalidad de la cultura de Cáceres y de toda la provincia".

"Desde la Diputación de Cáceres reiteramos nuestro compromiso de seguir colaborando, apoyando y acompañando. Estamos convencidos de que la cultura no solo enriquece a las personas, sino también es un motor de desarrollo económico, de cohesión social y proyección exterior para nuestra provincia y para continuar trabajando en esa candidatura de la Capitalidad Cultural".

Por su parte, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha resaltado el papel que juega el Gran Teatro y su programación en la carrera hacia la Capitalidad Cultural Europea en 2031. "Esta variedad nos va a hacer más grandes y va a abrirnos las puertas de Europa", ha subrayado.