Joseph deja 60 litros durante la noche en el norte de Cáceres y rachas de viento que rozan los 100 kilómetros por hora

Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

La borrasca Joseph ha dejado a su paso por Extremadura la madrugada de este martes, 27 de enero, precipitaciones abundantes, especialmente en el norte de Cáceres, así como fuertes rachas de viento, que han rozado los 100 kilómetros por hora.

De acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología actualizados hasta las 9,00 horas, Madrigal de la Vera (Cáceres), ha sido la localidad más lluviosa de todo el país, con 60,8 litros por metro cuadrados acumulados desde la medianoche.

Asimismo, otras cuatro localidades cacereñas se sitúan en el ránking de las diez más lluviosas de todo el país en este arranque de la jornada. Se trata de Piornal, Nuñomoral, Garganta la Olla y Guadalupe, cuyas estaciones meteorológicas han recogido entre 40 y 56 litros por metro cuadrado.

En cuanto al viento, en Extremadura han soplado rachas próximas a los 100 kilómetros por hora en varios puntos de la región, principalmente en el provincia de Cáceres. La más fuerte, de 96 km/h, se ha registrado en Aliseda, seguida por Cáceres, con 95; Navalvillar de Ibor, 86; Castuera, en la provincia de Badajoz, 84, al igual que en Brozas.