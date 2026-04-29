Juan José García será el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural por Vox en la Junta de Extremadura

Juan José García, nuevo consejero de Agricultura por Vox - VOX

MÉRIDA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actual diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Juan José García, será el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural por esta formación en la Junta de Extremadura.

Una consejería que Vox asume tras el acuerdo alcanzado con el PP para formar Gobierno en Extremadura, y que incluye además a Óscar Fernández Calle como vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia.

Según ha avanzado Vox, la designación de García como consejero de Agricultura "responde a un perfil de alta cualificación técnica, experiencia académica y profundo conocimiento del mundo rural extremeño".

Juan José García es diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura en la pasada legislatura, en la que ejerció como portavoz en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, siendo además presidente de la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural, y en esta legislatura continúa como parlamentario autonómico.

Juan José García, natural de Atalaya (Badajoz), es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias por la Universidad de Extremadura, donde obtuvo la máxima calificación académica, y cuenta además con una "destacada trayectoria investigadora y docente, con décadas de experiencia en el ámbito universitario y una sólida producción científica a nivel nacional e internacional", señalan desde Vox.

Destacan que su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la investigación y la docencia universitaria, donde ha participado en proyectos científicos, publicaciones especializadas y estancias internacionales, lo que "le ha permitido adquirir una visión rigurosa y técnica de los retos vinculados al medio natural y la gestión de los recursos".

El nuevo consejero extremeño de Agricultura se reconoce como aficionado a la caza y un "enamorado de la naturaleza extremeña".