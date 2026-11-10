La Junta acuerda mantener activados los planes Inuncaex y Platercaex para este miércoles tras la reunión del CECOP

Interior del 112 de Extremadura - CARLOS GIL

MÉRIDA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha acordado mantener activados el Plan de Protección Civil ante Inundaciones (Inuncaex) y el Plan Territorial de Protección Civil en Extremadura (Platercaex) para este miércoles, 11 de noviembre, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

Así, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha explicado que se ha acordado mantener las medidas preventivas y de seguridad puestas en marcha en la mañana de este martes en relación con los avisos por fenómenos meteorológicos adversos por lluvias y viento asociados al paso de las borrascas Bruna y Charles.

De este modo, se mantiene la situación operativa 1 Inuncaex activada a las 08,00 horas de este martes como consecuencia del aviso rojo por lluvias en la zona meteorológica Norte de Cáceres, que incluye a 79 municipios que suman 69.407 habitantes.

Este aviso se repetirá este miércoles en la misma franja horaria, es decir, desde las 08,00 hasta las 23,59 horas, por lo que sigue vigente la situación operativa 1 del Inuncaex, ha informado la Junta en nota de prensa.

Igualmente, se mantiene la activación prevista del Platercaex en situación operativa 1 (posible afección a personas, bienes o medio ambiente) a partir de las 08,00 horas de este miércoles, motivada por la alerta naranja por vientos que afectará a toda la comunidad autónoma de las 15,00 a las 23,59 horas de este miércoles.

En este sentido, hay que recordar que el Platercaex se activó en situación operativa 0 (alerta y seguimiento) a las 14,00 horas de este martes.

ACTIVIDAD DOCENTE Y SANITARIA

Estas previsiones meteorológicas han motivado la decisión de la Junta de Extremadura de suspender la actividad docente en toda la región. Además, se mantiene cancelado el transporte público por carretera en la zona norte de Cáceres.

En el ámbito sanitario, los centros de salud y consultorios de toda la comunidad autónoma mantendrán su actividad normal, aunque se aconseja realizar por teléfono las citas médicas en las que no sea imprescindible la presencialidad.

En el área de atención a la dependencia, en la zona norte de Cáceres en alerta roja se suspende la actividad en los centros de día, incluido el transporte, mientras que en el resto de la región, se suspende solo el transporte y los centros permanecerán abiertos.

El Centro Coordinador de Emergencias de Extremadura 112 ha atendido entre las 00,00 horas y 18,30 horas de este martes 52 incidentes, la mayoría de ellos consistentes en balsas de agua en carreteras u objetos que dificultaban o impedían el tránsito en vías de comunicación.

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