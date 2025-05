La Junta alude a que "no hay un solo" PSOE a la hora de negociar y Vox cuestiona si se puede acordar "con la mafia"

MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha aludido a que "no hay un solo" PSOE a la hora de negociar en la región, mientras que el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, ha cuestionado si se puede acordar "con la mafia".

Ambos se han pronunciado de esta forma en el pleno de la Asamblea de este jueves y en respuesta a una pregunta formulada a la Junta por Vox sobre las relaciones del Ejecutivo extremeño con los socialistas.

En este sentido, Bautista ha considerado que Vox "se equivoca de planteamiento" con dicha formulación ya que, en su opinión, "no hay un solo" PSOE en la región sino "varios" y "no todos están en esa operación candidato a Gallardo", lo que implica que "las relaciones no sean las mismas con un PSOE que con otro".

"Por eso, mi pregunta es: ¿me pregunta usted por el PSOE de Quintana, que es ese PSOE capaz de echarle un pulso al secretario general y echar abajo un nombramiento de una subdelegada del Gobierno, cuando la misma ya se había despedido de sus compañeros por WhatsApp y había dado las gracias a la Fuerza de Cuerpo y Seguridad del Estado?", ha señalado.

También Bautista se ha referido a si Fernández le preguntaba por el PSOE del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien se ha mostrado "preocupado por la situación del aforado exprés Gallardo" o por el PSOE del secretario general de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, que es ese que "aspira a suceder al PSOE actual".

"¿Me pregunta usted por el PSOE de los cargos con sueldo, que es ese Partido Socialista del #YOCOMAG en las redes sociales, pero que no es el mismo Partido Socialista de las bases, que asisten con esperpento a lo que está sucediendo y no postean nada de lo que les ordenan los cargos públicos que sí están a sueldo?", ha aseverado.

Del mismo modo, Abel Bautista ha incidido en que también existe el "Partido Socialista de Sánchez", que es "el de la delincuencia y el de la resistencia para la supervivencia" y el que "diseña una operación desde La Moncloa para aforar de manera exprés al candidato Gallardo, saltar por encima de cinco diputados y con eso conseguir el aforamiento del hermano".

En este sentido, ha recalcado que es conocido por "todos" en qué se ha convertido el Partido Socialista de Sánchez y Gallardo y "toda España sabe que ahí se sienta un señor que dijo que jamás saldría corriendo hacia el aforamiento y es precisamente lo que ha hecho", en referencia a Miguel Ángel Gallardo, que este jueves ha tomado posesión de su escaño en el parlamento regional.

"Toda España sabe que no tiene palabra, toda España sabe que no tiene credibilidad y que es capaz de usar las instituciones en beneficio personal de forma torticera y, además, de forma descarada. Pero, señor Fernández, todos sabemos que a ustedes, lamentablemente, no les preocupa esto", ha incidido.

Además, ha considerado que Vox debería estar preocupado "por la credibilidad de las instituciones y el uso de las mismas" y en lo que "normalmente" está es en "meterle el dedo en el ojo al Partido Popular y a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, cada vez que tienen la oportunidad, incluso cuando el señor Gallardo salta por encima de cinco diputados, hace dimitir sin éxito a una subdelegada del Gobierno y se afora también de manera exprés en la Diputación Permanente por la puerta de atrás y de forma imprevista".

Finalmente, el consejero de Presidencia ha preguntado al diputado de Vox por la relación que mantiene dicho partido con el socialista para haber votado en la Asamblea de Extremadura "en 41 ocasiones de manera similar". "¿Cuál es la relación? Por tanto, espero que no vuelvan a coincidir en esas votaciones en este parlamento", ha dicho.

VOX TACHA A GALLARDO COMO UN "MÁS QUE POSIBLE DELINCUENTE"

Por su parte, el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, encargado de hacer la pregunta a la Junta, se ha referido a que la región está atravesando "seguramente" los días "más oscuros de la política regional", ya que "nunca antes un político extremeño se había reído como lo está haciendo el señor Gallardo de todos los extremeños. El señor Gallardo que es un más que posible delincuente".

También ha considerado que, "seguramente", ningún político extremeño haya "denigrado las instituciones como lo ha hecho el señor Gallardo hasta ahora. El señor Gallardo que es un más que probable prevaricador", por lo que ha calificado la situación de "vergüenza nacional" y ha recordado que el PP ha calificado al PSOE como una "auténtica mafia".

"Usted mismo, señor Bautista, ha dicho que el Partido Socialista no está al servicio de los extremeños, sino que es una organización al servicio de los intereses del señor Gallardo, eso es lo que ha dicho usted", ha incidido. "Mi pregunta, a ver si tiene usted a bien contestarla, es si se puede negociar con la mafia, señor Bautista", ha cuestionado.

En este punto, ha recordado que el PP han pactado los presupuestos de la Diputación de Cáceres, del Ayuntamiento de Cáceres y de Extremadura con los que ellos mismos han calificado como una "organización mafiosa", a lo que unido la pregunta de como tacharía a quienes "acuerdan con una organización mafiosa.

"Nosotros, con la mafia, con la rosa nostra, con una organización al servicio de Gallardo y no de los extremeños, desde luego no vamos a ningún lado. No sé ustedes, me gustaría que me contestasen. Yo creo que el gobierno de Extremadura no tiene que hablar con la mafia, ni con la rosa nostra, ni con una organización que esté al servicio de una sola persona y, además, de manera espuria. Ustedes tienen que decidir", ha dicho.

