La Junta aprobará 10 millones para que cien municipios ejecuten planes periurbanos para protegerse de los incendios

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, charla con el diputado del PP Hipólito Pacheco antes de comenzar el Pleno en la Asamblea de Extremadura. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura aprobará próximamente una convocatoria de ayudas dotada con 10 millones de euros para que los municipios de la comunidad pongan en marcha sus planes periurbanos a fin de protegerse mejor de los incendios forestales.

Una medida anunciada por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, con la que se espera alcanzar a un centenar de localidades, que podrán ejecutar tareas de limpieza en el perímetro de sus núcleos urbanos.

Bautista ha realizado este anuncio durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves, 5 de noviembre, con motivo de su comparecencia, a petición del Grupo Socialista, para informar sobre la coordinación de la Junta de Extremadura para abordar la temporada de incendios forestales en el presente ejercicio.

Una petición de comparecencia que el diputado socialista Eduardo Béjar ha justificado después de que PP y Vox rechazaran en el parlamento una propuesta para ayudar al olivar tradicional a afrontar su "situación de emergencia", entendido este cultivo como un "cortafuegos natural", y después también del rechazo a la propuesta de su secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, respecto a la puesta en marcha de ayudas a los municipios para limpiar sus zonas periurbanas.

En este sentido, Bautista ha defendido que aquella propuesta era "inconsistente" porque, además de llegar "falta de presupuesto", no podía llevarse a cabo en la época de peligro alto. En este sentido, ha aclarado que lo que se propone ahora son 10 millones de euros pero "no para 50 metros" como plantean los socialistas, sino que se actuará en 400 metros alrededor de los municipios situados en zonas de alto riesgo, y se rebajará a 200 en los que estén fuera de ella.

A esta cantidad se suma 1,8 millones previstos en los presupuestos del 2027 para otros once planes de municipios con los que la Junta se ha comprometido a hacerlos.

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