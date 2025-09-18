La Junta aprueba las ayudas para los sectores agrícola y turístico afectados por incendios, dotadas con 3,5 millones

MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha aprobado este jueves las ayudas extraordinarias para los agricultores, ganaderos y las empresas turísticas afectadas por los incendios de este verano, y que están dotadas por 3,5 millones de euros.

El decreto ley de estas ayudas han sido aprobado en un Consejo de Gobierno extraordinario que la Junta de Extremadura ha celebrado este jueves, con el objetivo de "paliar las graves consecuencias", que ha tenido "la peor ola de incendios forestales de las últimas décadas" en Extremadura, según ha señalado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa en Mérida.

En concreto, Extremadura ha registrado este verano 17 los grandes incendios, con 50 localidades afectadas y 50.000 hectáreas arrasadas por el fuego, ha señalado Manzano, quien ha anunciado que las ayudas extraordinarias aprobadas para el sector agrícola y ganadero ascienden a dos millones de euros.

En este caso, los titulares de explotaciones agrarias recibirán 3.000 euros por hectárea perdida en cultivos permanentes como son el cerezo, el olivo y el castaño, mientras que para las explotaciones ganaderas, este decreto contempla 500 euros por unidad de ganado mayor perdida, 100 euros por cada colmena y 37 euros por metro lineal de vallados que hayan resultado dañados.

Además de las ayudas directas, se destinan 1,1 millones de euros para una línea de préstamos de hasta 60.000 euros por beneficiario, que van a ser bonificados al cien por cien en el pago de intereses, ha avanzado la portavoz de la Junta.

En el caso del sector turístico, el decreto ley contempla una partida de 300.000 euros "para compensar las pérdidas derivadas de la situación de emergencia y apoyar la continuidad de las empresas turísticas en las zonas que se han visto afectadas", que cubrirán hasta el 25 por ciento de la reducción de ingresos provocada por las cancelaciones de reservas, con un límite máximo por beneficiario de 3.000 euros.

(Habrá ampliación)