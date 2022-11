La Junta apunta al presidente de Renfe si no se aclara quién es el responsable del último incidente del Alvia

MÉRIDA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias, ha advertido este miércoles que "o se conoce hoy quién es el responsable de lo sucedido este domingo con el tren Alvia 730 o la máxima autoridad en Renfe, su presidente, será quién tenga la responsabilidad", y eso se traduce en dimisiones o ceses, ha señalado.

Así lo ha manifestado la consejera a los medios de comunicación, que ha mantenido una reunión con los coordinadores del servicio y pedirles "explicaciones de lo sucedido". Tras escucharles, ha recalcado, "esa incidencia sigue sin tener ningún tipo de justificación".

Para la consejera, "no parece razonable que después de haber hecho una inversión millonaria y haber adecuado unos vehículos para prestar el servicio, se produzca una circunstancia de que el relevo de la persona que tenía que prestar la conducción del tren no tuviera la habilitación para circular por la vía. Esto no tiene justificación, es de todo punto inexplicable", ha insistido.

