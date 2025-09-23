La Junta asegura que el complejo Marina Isla de Valdecañas no debe ser demolido de acuerdo a la ley vigente

Archivo - Instalaciones del complejo Isla de Valdecañas en la provincia de Cáceres en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha afirmado que el complejo Marina Isla de Valdecañas no debe ser demolido, teniendo en cuenta que la Ley 2/2023, aprobada por la Asamblea de Extremadura, por la que se regulan determinados aspectos de la Red Natura 2000 en la comunidad autónoma, otorgó una nueva cobertura a la realidad de dichos espacios.

Ante la desestimación por el Tribunal Constitucional del recurso de amparo del Ejecutivo regional contra la decisión del Tribunal Supremo de demoler Isla Valdecañas, la Junta ha expresado su respeto, pero recuerda que, en primer lugar, todavía hay otros recursos en vía jurisdiccional que deben ser resueltos, inclusive otros recursos de amparo ante el propio Tribunal Constitucional.

"En segundo lugar y mucho más importante, está la vigencia de la Ley 2/2023, de 22 de marzo, que responde a la necesidad de dotar de seguridad jurídica a numerosos territorios de la región cuya declaración como Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) nunca se llegó a realizar de manera válida por el Consejo de Gobierno de la Junta", ha asegurado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Así, ha explicado que no fue hasta el año 2023, con ocasión de la aprobación de esta Ley, cuando se cumplió con el procedimiento de declaración y, por tanto, "es desde ese momento desde el que debe tenerse en cuenta la declaración de ZEPA".

En este sentido, la Junta ha insistido en que la ley aprobada por la Asamblea de Extremadura, expresamente, da cobertura a la realidad de dichos espacios y, en consecuencia, permite abordar "con rigor jurídico la situación del Proyecto de Interés Regional Marina Isla de Valdecañas".

Para el Ejecutivo regional, esta ley autonómica deberá ser tenida en cuenta en todo caso por los tribunales de justicia que están adoptando decisiones sobre la continuidad del complejo Isla Valdecañas.

Además, la Junta ha aclarado que en estos momentos desconoce el contenido íntegro de la sentencia, ya que "lo único que se ha hecho público es la nota de prensa emitida por el propio tribunal". "Una vez se disponga del texto completo, se podrá valorar en profundidad", ha precisado.