La Junta asegura que será un "martillo pilón" en la exigencia al Gobierno para avanzar en la EX-A1 hasta Portugal

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, comparece en el pleno de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha asegurado que será un "martillo pilón" en la exigencia al Gobierno de España para avanzar en la EX-A1 hasta Portugal, ya que es una infraestructura "clave" y "estratégica" para la región.

En este sentido, ha reclamado la participación del Gobierno de cara a poder firmar el acuerdo internacional con Portugal que permita la conexión con Castelo Branco, ya que dicho acuerdo haría más factible la inversión de la Junta de cara a la conclusión de los kilómetros que restan de esta autovía autonómica, entre Moraleja y la frontera con Portugal.

"El tramo autonómico ya está ejecutado hasta Moraleja. Completar los 22 kilómetros que faltan hasta la conexión con Portugal supondría un ahorro de siete minutos. Y eso conviene decírselo a los extremeños. Un ahorro de siete minutos que he cifrado anteriormente en 270 millones de euros que alguno quiere que paguemos a pleno pulmón", ha incidido.

El consejero de Infraestructuras ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia a petición propia en el pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves para informar sobre la situación actual de la EX-A1, un proyecto que se inició en los años 2000 con la "clara vocación" de vertebrar el norte de la región y facilitar la conexión con Portugal.

"No estamos ante una reivindicación partidista, aunque algunos se empeñen en ello. No es una ocurrencia reciente, aunque algunos lo vengan a resucitar ahora. Y no es una demanda coyuntural, es una necesidad estratégica para Extremadura, para España y yo diría que para el conjunto de la península ibérica. Estamos hablando del trazado directo más cercano entre Madrid y Lisboa", ha expuesto.

De esta forma, la comunidad, con esta conexión internacional, obtendría "mayor competitividad" logística, más oportunidades de inversión, más facilidades para sus empresas, más potencial turístico o más posibilidades para fijar población, principalmente en comarcas más desfavorecidas.

Así, según ha informado el consejero, en conjunto, la inversión de los tramos ejecutados de la autovía entre Navalmoral de la Mata y Moraleja, unos 100 kilómetros aproximadamente, han supuesto una inversión de algo más de 300 millones de euros.

De esta manera, ha recalcado que ese "esfuerzo" que podía darse por terminado si se habla de una autovía exclusivamente autonómica, en tanto que casi llega ya a la frontera con Portugal, sigue siendo una infraestructura incompleta, ya que hay que conectar con la frontera lusa para integrarla en el corredor internacional, algo para lo que fue concebida.

Ante ello, la Junta de Extremadura ha actuado "con responsabilidad, con rigor y con una hoja de ruta clara", ya que se ha licitado el estudio de viabilidad, se ha formalizado su desarrollo, se ha trabajado en el anteproyecto del tramo finall se ha avanzado en el diseño del puente internacional sobre el río Erjas y también se ha estudiado un modelo de financiación mediante la colaboración público-privada.

"Hay un elemento que lo condiciona todo, sin el cual el proyecto de su totalidad no puede materializarse, y es el acuerdo internacional entre España y Portugal. Sin ese acuerdo, el estudio de viabilidad de la totalidad de la infraestructura sigue parado a la espera de incluir el acceso al puente y el propio puente", ha subrayado.

Por ello, ha demandado celeridad al Gobierno de España, a quien ha exigido "equilibrio", "justicia", "coherencia" e "igualdad", ya que el mapa viario de Extremadura no puede seguir siendo "desigual" y el norte de Cáceres "no puede seguir esperando indefinidamente".

"Completar la EX-A1 no es cerrar una carretera, es abrir oportunidades, oportunidades para el transporte de mercancía, para la implantación empresarial, para el turismo transfronterizo, para la cooperación con Portugal, para el desarrollo de comarcas, como he dicho, que siguen hoy en día en desventaja", ha puesto en valor.

Por ello, Ramírez ha reclamado la "firma inmediata" del acuerdo bilateral con Portugal que fije las condiciones de conexión entre ambos países desde Moraleja hasta Castelo Branco, o, al menos, hasta la infraestructura del puente internacional y sus accesos que conectan ambos territorios.

También ha instado a establecer un calendario concreto y público con licitaciones y garantizar la financiación necesaria para el desarrollo completo del corredor.

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