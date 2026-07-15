La Junta autoriza la tramitación de tres enmiendas a las cuentas de 2026 por no tener incidencia presupuestaria

MÉRIDA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se ha pronunciado de manera favorable a la tramitación parlamentaria de tres enmiendas parciales al articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PGEx) para 2026 que no tienen incidencia presupuestaria.

El pasado 13 de julio la Asamblea de Extremadura envió a la Junta de Extremadura catorce enmiendas, presentadas por los distintos grupos parlamentarios, para que se pronunciase sobre la tramitación de las mismas, haciendo uso de su potestad para mostrar conformidad o desestimar aquellas que impliquen aumento de los créditos o disminución de los ingresos.

Reunido en sesión extraordinaria, el Ejecutivo regional ha acordado que tres de estas enmiendas deben seguir su tramitación en la Cámara extremeña, ha informado la Junta en nota de prensa.

Entre ellas, se encuentra una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox, que corresponde a una modificación en las ayudas para la formalización de pólizas de seguros agrarios combinados.

Asimismo, la Junta manifiesta su conformidad con la tramitación de una enmienda de Unidas por Extremadura relacionada con la subvención del transporte público de viajeros por carretera.

La tercera enmienda que continúa el trámite parlamentario corresponde al Grupo Parlamentario Socialista y aborda la inversión en políticas públicas en materia de vivienda.

Por su parte, el Consejo de Gobierno ha acordado su no conformidad con la tramitación de ocho enmiendas parciales por implicar aumento de los créditos presupuestarios y de otras tres por conllevar minoración de ingresos.