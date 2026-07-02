La Junta canalizará ayuda humanitaria a Venezuela con una asociación y el PSOE reprocha la supresión de la cooperación

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, en el pleno de la Asamblea junto a la presidenta de la Junta, María Guardiola, el vicepresidente Óscar Fernández, y la portavoz del Ejecutivo autonómico, Elena Manzano - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura va a canalizar ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela a través de la Asociación de Venezolanos en la región, con la que la presidenta, María Guardiola, se ha reunido ya hace unos días.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo extremeño pretende situarse "al lado del pueblo" y no del "régimen dictatorial" venezolano que está provocando que la cooperación internacional al desarrollo "lo único que sirve es para enriquecer las arcas de los jerarcas".

De este modo lo ha defendido el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta, Abel Bautista, quien ha rechazado así las críticas vertidas este jueves en una pregunta en el pleno de la Asamblea por la portavoz del PSOE en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, en cuanto a la decisión de "suprimir" la cooperación internacional al desarrollo en la comunidad.

Así, Gil Rosiña ha pedido a la Junta que aclare "qué es más va a hacer" para "liderar la reconstrucción" de Venezuela tras los terremotos. "La calidad de responder no solo a la emergencia, sino de liderar la reconstrucción posterior de ese país con Cooperación Internacional al Desarrollo, una política que este Gobierno (extremeño) acaba de desmantelar", ha reprochado la socialista.

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