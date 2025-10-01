La Junta celebra este jueves reuniones bilaterales con los partidos para buscar la aprobación de los PGEx 2026

Imagen de archivo del encuentro del pasado 29 de septiembre entre la presidenta de la Junta, María Guardiola, y representantes del PSOE, de Unidas por Extremadura y del PP para abordar los PGEx 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura celebrará este jueves, día 2, reuniones bilaterales con los diferentes grupos parlamentarios de la Asamblea para buscar la aprobación de los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026.

Como representantes del Ejecutivo autonómico estarán presentes el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

Las reuniones se celebrarán en la sede de Presidencia de la Junta, en Mérida, y darán comienzo a las 08,30 horas con Unidas por Extremadura; tras lo cual será el turno de Vox a las 09,15 horas. A continuación, a las 10,00 horas tendrá lugar el encuentro con el PSOE; y a las 10,45 horas con el PP.

Según avanza la Administración autonómica, tras finalizar todas las reuniones se atenderá a los medios de comunicación.

Cabe recordar que esta ronda de encuentros bilaterales con los grupos políticos se produce después de que el pasado lunes, día 29, la presidenta de la Junta, María Guardiola, convocase una reunión conjunta con todos los partidos al mismo tiempo para el inicio de las conversaciones de cara a sacar adelante los PGEx 2026. A ese encuentro asistieron PSOE, Unidas por Extremadura y PP, mientras que Vox declinó la invitación.