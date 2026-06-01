La Junta se compromete a aplicar "de manera inmediata" algunas de las reivindicaciones del 'Marcelo Nessi' de Badajoz

(Segundo Por La Izquierda) El Vicepresidente Y Consejero De Desregulación, Servicios Sociales Y Familia De La Junta De Extremadura, Óscar Fernández Calle, Visita El Centro 'Marcelo Nessi' De Badajoz, A 1 De Junio De 2026. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, se ha comprometido este lunes a aplicar "de manera inmediata" algunas de las medidas solicitadas por el personal del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 'Vicente Marcelo Nessi' de Badajoz.

Fernández Calle lo ha trasladado así antes de iniciar una vista por el centro acompañado por el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández, y la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura (Ijex), María José Tovar.

En declaraciones a los medios, el vicepresidente autonómico ha subrayado que acude al centro a "refrendar o a cambiar, si fuera necesario" los protocolos y las necesidades que se han expresado desde el centro y que la aplicación de las medidas sería "inmediata".

"Ni ellos pueden esperar, los profesionales, ni los usuarios tampoco, ni la sociedad tampoco. Por lo tanto, de aplicación inmediata, aun teniendo en cuenta que la Administración desgraciadamente es todavía, en muchos casos, un elefante que va lento. Pero vamos a intentar pinchar al elefante para que vaya un poquito más rápido", ha afirmado el también líder de Vox en Extremadura.

En los últimos años, el personal del centro se ha manifestado en reiterados ocasiones solicitando mejoras en el 'plus' de seguridad, así como un refuerzo de los protocolos frente a agresiones.

"Hemos venido a escuchar de primera mano a los profesionales, que nos digan exactamente qué es lo que necesitan y nosotros, como gobierno, estamos dispuestos a estudiar, por ejemplo, cambios en la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) o a aumentar las medidas de seguridad", ha agregado.

Fernández Calle ha mostrado su apoyo "absoluto" al personal que trabaja en el centro, tanto los equipos técnicos, como los educadores, los equipos sanitarios y al personal de seguridad. Ha recordado algunas de las agresiones que se han producido en los últimos meses, como la registrada en febrero a cinco vigilantes, o la de mayo a otro profesional.

"Para nosotros es absolutamente inaceptable y tenemos que poner todas las medidas que podamos encima de la mesa para que este centro sea un centro seguro tanto para los usuarios como para los profesionales".

Además, ha subrayado el "cambio de paradigma" que se está produciendo en el 'Marcelo Nessi', tanto entre los usuarios, con menores de entre 14 y 15 años, como en términos de las infracciones cometidas, que van desde las relacionadas con el ámbito intrafamiliar hasta otras "mucho más graves" como homicidios "e incluso asesinatos".

Sin embargo, el vicepresidente extremeño ha querido subrayar algunas de las mejoras que se están produciendo, entre ellas, la bajada de "prácticamente en dos tercios" del número de expedientes disciplinarios, o la reducción "a la mitad" de las medidas coercitivas en comparación con 2025.

En cuanto a la reinserción, ha comentado que se están registrando "excelentes resultados", con ocho menores del centro cursando estudios de Secundaria, u otros que están estudiando un curso de Formación Profesional. De hecho, ha comentado que uno de los menores se encuentra realizando un grado en la Universidad de Extremadura.

"Quiero mandar un mensaje de que las cosas se están haciendo bien, pero no puede ser todo a lomos de la inseguridad que muchos de los profesionales sienten", ha apostillado.

NUEVO CENTRO

Preguntado por el nuevo centro 'Marcelo Nessi', Fernández Calle ha expresado su deseo de que esté "cuanto antes", aunque ha adelantado que "va a tardar un tiempo, desgraciadamente".

Ha explicado que todavía hay "mucho que hacer" en torno a este nuevo centro, aunque sí ha afirmado que sus instalaciones serán "mucho mejores" y "más adaptados a la problemática y a la situación actual, tanto de los usuarios como de los profesionales".