La Junta continuará bajando las ratios por ser una "herramienta más" para mejorar la calidad del sistema educativo

El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, ha manifestado que la Junta de Extremadura continuará bajando las ratios en las aulas por ser una "herramienta más" para mejorar la calidad del sistema educativo.

Catalán ha realizado estas declaraciones momentos antes de participar en la reunión de la Comisión de Educación en la Asamblea, en la que será cuestionado por el Grupo Parlamentario Socialista por cómo valora el Ejecutivo regional la relación entre la ratio y el rendimiento académico.

Así, ha dicho que la forma en la que mejora el sistema educativo como consecuencia de la reducción de la ratio "no es inmediata" sino que precisa de un tiempo poder contar con resultados.

De esta forma, ha incidido en que se mide el rendimiento académico en etapas más tardías, sin ir más lejos, ha dicho, el informe PISA sitúa la la edad en los 14-15 años, con lo que es "difícil" asociar la bajada de ratios practicadas en la región cuando todavía no se ha llegado a esos niveles.

"Pero por supuesto que sí que existe una relación. No hay evidencia, ni siquiera a nivel de la OCDE, de que la bajada de ratio lleve como consecuencia, pero desde luego la atención del alumnado es mejor y nosotros apostamos por que la bajada de ratio es una herramienta más de un conjunto de ellas para efectivamente mejorar la calidad del sistema educativo", ha señalado.

El secretario general ha destacado que las ratios de las aulas es una "medida objetiva del sistema educativo" y, en los últimos años, la Junta de Extremadura ha apostado por su reducción incluso "por debajo de la norma estatal".

"Es cierto que la medida, la forma en la que mejora el sistema educativo como consecuencia de la ratio no es inmediata, tiene su temporalización, pero lo que sí que ha habido es un cambio de tendencia", ha asegurado.

En esta línea, ha señalado que, tradicionalmente, la bajada de la natalidad iba acompañada de una bajada del profesorado, aunque la apuesta de la Junta a partir del curso 23-24 fue incrementar el número de docentes.

"Ahora la línea del profesorado es creciente mientras que la de la natalidad sigue descendiendo y eso nos sitúa en valores de aproximadamente 7,66 sobre la ratio global. Eso no quiere decir que haya 7,66 alumnos por profesor, pero esa es la media entre el conjunto de todo el alumnado y del profesorado", ha recalcado el secretario general de Educación.

Por ello, ha hecho hincapié en que la apuesta para los siguientes años es continuar bajando las ratios aunque ha destacado que el Ejecutivo regional no es amigo de prometer ciertas cuestiones hasta que no estén "presupuestariamente cerradas".

(Más información en Europa Press)