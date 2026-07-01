La Junta critica la actualización "unilateral" de la acogida de menores migrantes y habla de "colapso" en Extremadura

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha alertado sobre que el sistema de protección de menores en la región está "al borde del colapso", ya que solo dispone de 14 plazas libres, que serían tanto para menores nacionales como migrantes, al tiempo que ha criticado la actualización "unilateral" del número de menores migrantes que pueden acoger las comunidades.

Por ello, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Mérida, ha criticado el decreto aprobado por el Gobierno de España que fija en 364 las plazas para menores migrantes en la región, una veintena más que la anterior cifra.

En este sentido, ha recalcado que el "desconocimiento es total" por parte del Gobierno nacional sobre la situación de la región, que cuenta, en estos momentos, con solo 14 plazas libres en el sistema de protección de menores.

"Esas 14 plazas tienen que servir para tanto los menores que necesitan este servicio, estos recursos, a nivel que sean nacionales, como de los menas que envía el Gobierno de España. Es decir, estamos al borde del colapso, literalmente al borde del colapso", ha asegurado el vicepresidente de la Junta.

Fernández ha informado igualmente de que, Extremadura, a día de hoy, atiende a 107 menores no acompañados, tres de los cuales han llegado en los últimos días y ante la que se ha puesto en marcha "toda la maquinaria" para impedirlo, incluida, ha dicho, la vía contencioso-administrativa.

Al respecto, ha emplazado al Gobierno de España a que, si cree que Extremadura puede acoger a más menores migrantes, "que habilite la Delegación del Gobierno de Extremadura" para ello y ha aludido al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, que es "una persona muy solidaria con los recursos de los demás".

"También animamos a algunos alcaldes, como el alcalde de la ciudad de Mérida, el señor Osuna, que también es muy solidario con los recursos de los demás, a que, si él cree que se puedan acoger más menores, habilite recursos personales para hacerlo", ha subrayado.

Del mismo modo, Óscar Fernández ha expuesto que 19 de los 107 menores migrantes no acompañados que acoge Extremadura cuentan con referentes familiares en España, por lo que ha asegurado que la Junta intentará que se produzca una reagrupación familiar.

Por otro lado, otros cinco menores migrantes tienen referentes familiares fuera de España y también se intentará por parte del Ejecutivo regional que se pueda producir ese encuentro con sus familias.

"La prioridad debe ser garantizar el interés superior del menor intentando esa reagrupación y no estando a miles de kilómetros de su hogar, como están ahora algunos de ellos, y otros a cientos de kilómetros porque como les he dicho hay 19 de ellos que tienen referentes familiares dentro de nuestro propio país", ha recalcado.

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