La Junta da luz verde a la tramitación de un decreto para regular la carrera docente del personal de la UEx

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta este martes, 10 de febrero.

El Consejo de Gobierno, reunido este martes en sesión ordinaria, se ha pronunciado a favor de la tramitación del decreto que busca regular la carrera docente del personal contratado en régimen laboral de la Universidad de Extremadura (UEx).

Por primera vez, estos profesionales cobrarán los complementos de docencia e investigación y, con esta medida, Extremadura dejará de ser la única comunidad autónoma que no abona los quinquenios y sexenios al profesorado contratado.

Una vez aprobado definitivamente este decreto, se dará respuesta a las demandas de la comunidad universitaria y se mejorarán las condiciones de 1.039 docentes, que se igualarán al resto del profesorado de nuestro país, ha informado la Junta en nota de prensa.