La Junta declara Premia un proyecto de centro sostenible de computación de datos e IA en Badajoz que creará 330 empleos

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, informa de los acuerdos del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se declara Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia) la iniciativa presentada por la empresa Data Riocaya S.L.U. para la puesta en marcha de un centro sostenible de computación de datos e inteligencia artificial, en el término municipal de Badajoz.

El proyecto contempla un volumen de inversión de 1.913 millones de euros y la creación 330 empleos, según ha avanzado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

La actividad prevista por la sociedad promotora es la puesta en marcha de un centro de datos de nueva generación, dentro de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, diseñado para alcanzar una capacidad de acceso conectada a la red de hasta 300 MW, con los "más altos estándares" de eficiencia energética, sostenibilidad y seguridad operativa.

Los proyectos empresariales de interés autonómico pueden pertenecer a cualquier sector de actividad empresarial, a excepción del sector inmobiliario, financiero, energético, del juego o minero, exceptuándose, en este último caso, los proyectos relativos a la explotación de recursos de minerales del litio, que sí podrán ser calificados como Premia.

Así, obtener esta calificación supone para la empresa tener carácter prioritario y urgente para toda la tramitación autonómica, reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios establecidos, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, y la posibilidad de resultar beneficiaria por concesión directa de subvenciones a efectos de empleo, entre otras ventajas.

"Es un proyecto innovador que va a contribuir a la transformación digital y a la modernización del tejido empresarial en Extremadura", ha puesto en valor la portavoz, quien ha añadido que se estima que su construcción finalice en el año 2031.

Con esta calificación ya son 12 los proyectos estratégicos reconocidos como Premia en Extremadura y esta declaración permite desarrollar todo con una "mayor rapidez, reduciendo los plazos y los trámites administrativos".