La Junta defiende el Plan de Vivienda como una hoja de ruta "seria" y "ambiciosa" y el PSOE pide un debate monográfico

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, comparece en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha defendido el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030 como una hoja de ruta "seria, ambiciosa y realista", mientras que el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Juan Ramón Ferreira ha avanzado que su grupo registrará la solicitud de un debate monográfico para que la oposición pueda introducir propuestas.

Ramírez ha comparecido a petición propia este jueves en el pleno de la Asamblea para informar sobre dicho plan de vivienda, dotado con 951,7 millones de euros y aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de octubre.

El mismo, como ha señalado el consejero, tiene unos objetivos concretos y medibles y está pensado para los jóvenes, para las familias con menos recursos y para el mundo rural, además de destacar que ha nacido del diálogo entre la Junta y los agentes económicos y sociales, las entidades locales y los distintos actores implicados en el sector.

"Este plan no nace ni de un despacho ni nace de una ocurrencia, nace del trabajo técnico, de un trabajo riguroso, de la realidad extremeña y sobre todo del diálogo. Un plan pensado por y para los extremeños", ha subrayado, al tiempo que ha puesto en valor que "nunca un gobierno de Extremadura ha destinado una cifra siquiera parecida a la política de vivienda", al tiempo que ha recordado que el anterior plan contaba con una dotación económica de 188 millones de euros.

En el turno de los grupos, el portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Ramón Ferreira, ha anunciado que registrará este mismo jueves una solicitud para celebrar un debate monográfico sobre vivienda, con el objetivo de que la Junta se posicione sobre las propuestas de la oposición en esta materia.

El diputado del PP, Miguel Ángel Nieto ha señalado que para entender el Plan de Vivienda presentado por el consejero se debe tener en cuenta que la vivienda ha pasado de ser el problema número 16 para los españoles a ser el problema número uno, algo que ha sido fruto de los "ocho años de gobierno del Partido Socialista en el que las medidas que han tomado no han funcionado".

Por su parte, la diputada de Vox Beatriz Muñoz ha mostrado su respaldo al Plan de Vivienda, del que ha dicho que es el marco y que ahora toca trabajar.

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto ha mostrado su sorpresa ante la "poca defensa" que ha hecho el consejero del plan, del que ha criticado que la Junta prevé aportar 182 millones de euros, "apenas el 19 por ciento" del total.

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